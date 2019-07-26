Кличко впал в ступор, пытаясь вспомнить название института

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одной из программ продолжительное время не мог вспомнить название Института судебных экспертиз.

«Су-су-су... Институт судовых... Как же он называется?» — предпринимал безуспешные попытки мэр, после чего впал в ступор.

Впоследствии он всё-таки справился с задачей с помощью своего собеседника.

Как передаёт РИА Новости, конфуз с участием политика стал поводом для обсуждения пользователями социальных сетей.

В январе Кличко вызвал смех участников форума в Давосе — мэр Киева не смог выговорить слово digitalization (цифровизация).

Позднее он оговорился в эфире телеканала NewsOne, «повысив» показатели смертности в украинских больницах.