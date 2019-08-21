Эксперт оценил решение суда обязать НАБУ открыть дело против Порошенко

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT решение суда в Киеве обязать Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело против экс-президента Украины Петра Порошенко и главы МИД Павла Климкина.

«Сейчас говорят, что возбуждено от 15 до 21 дела по разным фактам и действиям, связанным с Порошенко и его командой. Вся эта система дел оказывает существенное давление на экс-президента Украины, на его активы, дискредитирует его в глазах избирателя внутри и в глазах потенциальных западных защитников», — отметил Бортник.

Эксперт подчеркнул, что надо смотреть, в каком статусе Климкин проходит в этом деле.

«С точки зрения финансового и политического веса Климкин намного менее защищён. Он может оказаться крайней в конечном итоге фигурой, которую сольют и на которую взвалят многочисленные огрехи, в том числе других игроков», — заключил он.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.