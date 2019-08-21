Глава Всемирного банка посетит Украину и встретится с Зеленским

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Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас посетит 22—23 августа Украину, где у него намечена встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Глава Всемирного банка посетит Украину и встретится с Зеленским
  • Reuters

«Мэлпас встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 23 августа», — цитирует ТАСС пресс-службу Всемирного банка.

Глава банка также проведёт встречи с высокопоставленными чиновниками Украины, среди которых министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий.

«В ходе визита Мэлпас обсудит планы экономических реформ на Украине, нацеленные на стимулирование роста и создание дополнительных рабочих мест, а также новых возможностей для народа Украины», — уточнили в пресс-службе.

В мае Всемирный банк призвал Киев продолжить сотрудничество с МВФ.

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