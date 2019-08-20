Генпрокуратура Киргизии начала проверку о незаконном обогащении Атамбаева

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Киргизии организовала досудебное производство в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения.
Генпрокуратура Киргизии начала проверку о незаконном обогащении Атамбаева
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

«Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время «в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест».

Ранее суд продлил арест Атамбаева до 26 октября. Он был задержан 8 августа.

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить