Генпрокуратура Киргизии начала проверку о незаконном обогащении Атамбаева

Генеральная прокуратура Киргизии организовала досудебное производство в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

«Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время «в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест».

Ранее суд продлил арест Атамбаева до 26 октября. Он был задержан 8 августа.

Начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаеву предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.