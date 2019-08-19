Украина и Израиль договорились начать работу над свободной торговлей
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«Наш совокупный товарооборот превысил $1 млрд. Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, что, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной», — цитирует «112 Украина» Зеленского.
Он сообщил, что стороны «договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг».
Нетаньяху перед вылетом в Киев заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.