Нетаньяху назвал цель визита на Украину

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
  • Reuters

«Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Он отметил, что «есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших c Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется».

Нетаньяху рассказал, что планирует обсудить с Зеленским «создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые ещё больше укрепят прекрасные отношения между государствами».

Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.

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