В Киеве началась встреча Зеленского и Нетаньяху
- Reuters
Трансляцию начала встречи вёл телеканал «112 Украина».
Как пишет Интерфакс-Украина, до начала встречи премьер Израиля возложил цветы к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.
«Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит на Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата в Киеве», — сообщили в посольстве Израиля.
Агентство уточняет, что это первый визит Нетаньяху на Украину за 20 лет. Ожидается, что стороны подпишут ряд документов.
Ранее Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Подробнее о визите — в материале RT.