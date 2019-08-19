Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
  • © president.gov.ua

«Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа. Также мы с господином премьер-министром посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру и холокоста», — цитирует «Громадське» Зеленского.

Ранее сообщалось о начале встречи Нетаньяху и Зеленского.

Премьер Израиля перед вылетом в Киев заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

В феврале в Министерстве иностранных дел России заявили, что искажение исторических фактов о голоде в Советском Союзе в период 1932—1933 годов направлено на разжигание антироссийских настроений.

В декабре 2018 года палата представителей конгресса США признала голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

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