Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
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«Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа. Также мы с господином премьер-министром посетим Бабий Яр и почтим жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру и холокоста», — цитирует «Громадське» Зеленского.
Ранее сообщалось о начале встречи Нетаньяху и Зеленского.
Премьер Израиля перед вылетом в Киев заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
В феврале в Министерстве иностранных дел России заявили, что искажение исторических фактов о голоде в Советском Союзе в период 1932—1933 годов направлено на разжигание антироссийских настроений.
В декабре 2018 года палата представителей конгресса США признала голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.