В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки.

«Сегодня в 18:15 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Доломитное (окраины Горловки. — RT). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров», — приводит РИА Новости сообщение.

Он также сообщил, что 16 августа обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы трёх населённых пунктов республики.

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