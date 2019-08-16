В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.

«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещённая в нарушение минских договорённостей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

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