В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции

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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции.
В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции
  • © Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещённая в нарушение минских договорённостей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Ранее в ДНР заявили, что военные ВСУ обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ на Мариупольском направлении.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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