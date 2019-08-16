В украинских Прилуках произошли беспорядки у здания избиркома
- РИА Новости
Указывается, что неизвестные бросили дымовую шашку на этаж здания, где находится избирательная комиссия, чтобы «выкурить оппонентов и получить доступ к бюллетеням».
При этом политтехнолог Пётр Охотин заявил, что один из кандидатов в депутаты Верховной рады «лично курирует попытку захватить» областную избирательную комиссию, поскольку не может «смириться с проигрышем».
По данным агентства, возле здания находится группа людей, некоторые из них надели балаклавы.
Ранее в украинский город Покровск был переброшен спецназ из-за акции протеста. Также полиция взяла под охрану здание местного избиркома.