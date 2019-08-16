Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд страны о том, что Порошенко не имел права назначать главу Государственного бюро расследований.

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.

Он уточнил, что представители политической партии считают, что пятый президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать Романа Трубу на пост главы.

Труба также заявил, что поскольку Порошенко не может повлиять на него для закрытия ведущихся 12 дел, участником которых является экс-президент, то он ищет способ убрать Трубу с должности.

«Пусть вот такой странный», — добавил он.

Ранее стало известно, что суд разрешил ГБР Украины провести допрос Порошенко с применением полиграфа.