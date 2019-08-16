Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

Короткая ссылка
Фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд страны о том, что Порошенко не имел права назначать главу Государственного бюро расследований.

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу. 

Он уточнил, что представители политической партии считают, что пятый президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать Романа Трубу на пост главы. 

Труба также заявил, что поскольку Порошенко не может повлиять на него для закрытия ведущихся 12 дел, участником которых является экс-президент, то он ищет способ убрать Трубу с должности. 

«Пусть вот такой странный», — добавил он. 

Ранее стало известно, что суд разрешил ГБР Украины провести допрос Порошенко  с применением полиграфа. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить