В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича о том, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
В Госдуме призвали не навязывать депутатам Рады украинский язык
  • РИА Новости

«Это совершенно справедливая постановка вопроса. На Украине русский язык является родным для подавляющего большинства жителей, наши языки очень похожи между собой. В парламенте намного удобнее выступать на родном для себя языке. Если на Украине хотят, чтобы депутаты говорили ярко, откровенно и имели возможность чётко донести свою точку зрения до избирателей, им необходимо предоставить право выступать на русском языке. Думаю, среди депутатов Рады большинство тех, кто считает русский родным языком», — считает Морозов.

По его словам, в данном вопросе нельзя излишне политизировать ситуацию и «навязывать депутатам украинскую мову». 

«Было бы логично, если бы в Верховной раде предоставили возможность выступления на русском языке», — заключил депутат.

Ранее Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.

Он подчеркнул, что в случае необходимости секретариат Рады должен обеспечить перевод выступления депутатов на государственный язык.

14 августа новоизбранные депутаты Рады на подготовительном заседании устроили перепалку из-за выступления сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

В частности, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что выступление на русском нарушает украинское законодательство.

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