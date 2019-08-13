В Совфеде оценили указ Зеленского о гражданстве для россиян

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, подвергшихся «преследованиям по политическим убеждениям».

«Подобные шаги не улучшают отношения с Украиной, а наоборот, ещё более ухудшают. Но это внутреннее дело Украины», — заявил сенатор.

Как считает Джабаров, этот указ носит декларативный характер. По мнению сенатора, вряд ли будет много желающих по этому закону принять гражданство Украины.

«Либо будут люди, которые не в ладах с нашим законом», — сказал он в беседе с ФАН.

Ранее генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал решение Зеленского.