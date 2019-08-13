В Совфеде оценили указ Зеленского о гражданстве для россиян
- Reuters
«Подобные шаги не улучшают отношения с Украиной, а наоборот, ещё более ухудшают. Но это внутреннее дело Украины», — заявил сенатор.
Как считает Джабаров, этот указ носит декларативный характер. По мнению сенатора, вряд ли будет много желающих по этому закону принять гражданство Украины.
«Либо будут люди, которые не в ладах с нашим законом», — сказал он в беседе с ФАН.
Ранее генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал решение Зеленского.