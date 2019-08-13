В Совфеде оценили указ Зеленского о гражданстве для россиян

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, которым президент расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, включив в него в том числе россиян, подвергшихся «преследованиям по политическим убеждениям».
В Совфеде оценили указ Зеленского о гражданстве для россиян
  • Reuters

«Подобные шаги не улучшают отношения с Украиной, а наоборот, ещё более ухудшают. Но это внутреннее дело Украины», — заявил сенатор.

Как считает Джабаров, этот указ носит декларативный характер. По мнению сенатора, вряд ли будет много желающих по этому закону принять гражданство Украины.

«Либо будут люди, которые не в ладах с нашим законом», — сказал он в беседе с ФАН.

Ранее генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал решение Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить