Эксперт прокомментировал решение Зеленского упростить получение гражданства для «преследуемых россиян»

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Генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства для «преследуемых россиян».
Эксперт прокомментировал решение Зеленского упростить получение гражданства для «преследуемых россиян»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Наивно предполагать, что с появлением упрощённого порядка выдачи гражданства Украины россиянам в эту страну хлынет поток переселенцев из России», — сказал Ищенко.

По его словам, Украина далеко не самое привлекательное место для «побега» в качестве беженца.

Как отметил эксперт, суверенное право каждого государства — решать, в каком порядке, на каких условиях, кому и за что предоставлять своё гражданство.

«Украина делала это и ранее, просто сейчас Зеленский расширяет список условий для этого», — добавил Ищенко.

Ранее сообщалось, что речь идёт об упрощении получения гражданства иностранцами, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также гражданами России, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям».

Зеленский поручил кабинету министров разработать соответствующий проект закона.

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