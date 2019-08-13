Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке пострадали пять человек.

«По уточнённой информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, ещё у одного мужчины — перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги», — приводит РИА Новости слова зампредседателя краевого правительства Сергея Хабарова.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

По факту инцидента проводится проверка.