Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти
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- РИА Новости
«По уточнённой информации, в результате инцидента пострадали пять человек. Все они доставлены в больницу. Четверым из них после медицинского осмотра будет назначено амбулаторное лечение. Двое получили ушибы мягких тканей, ещё у одного мужчины — перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги», — приводит РИА Новости слова зампредседателя краевого правительства Сергея Хабарова.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.