На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8

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Региональное управление Росавиации начало расследование причин жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке.
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
  • © РИА Новости

«В настоящее время проводится расследование авиационного инцидента», — заявил ТАСС представитель Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации.

По данным источника в оперативных службах региона, вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

Как сообщает ФАН, по предварительной информации, есть один пострадавший.

10 августа источник сообщал, что в Якутии совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8 Нефтеюганского авиаотряда.

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