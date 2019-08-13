При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадали три человека
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- РИА Новости
«В результате авиапроисшествия травмы получили три человека. У двоих из них переломы ног, у третьего травма шеи», — приводит ТАСС слова зампредседателя краевого правительства Сергея Хабарова.
Агентство ФАН сообщало об одном пострадавшем.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
В ближайшее время на место ЧП будет направлен борт для вывоза пассажиров в Петропавловск-Камчатский.