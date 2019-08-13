При жёсткой посадке Ми-8 на Камчатке пострадали три человека

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке пострадали три человека.

«В результате авиапроисшествия травмы получили три человека. У двоих из них переломы ног, у третьего травма шеи», — приводит ТАСС слова зампредседателя краевого правительства Сергея Хабарова.

Агентство ФАН сообщало об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

В ближайшее время на место ЧП будет направлен борт для вывоза пассажиров в Петропавловск-Камчатский.

По факту инцидента проводится проверка.