В ДНР заявили об обстреле территории республики военными ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: село Саханка, посёлок Трудовские и Ясиноватая», — указывается в заявлении.
В представительстве добавили, что в первых двух случаях ВСУ применили стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулемёты, при обстреле Ясиноватой также использовались гранатомёты.
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