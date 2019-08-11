В ДНР заявили об обстреле территории республики военными ВСУ

Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли три населённых пункта ДНР.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: село Саханка, посёлок Трудовские и Ясиноватая», — указывается в заявлении.

В представительстве добавили, что в первых двух случаях ВСУ применили стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулемёты, при обстреле Ясиноватой также использовались гранатомёты.

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