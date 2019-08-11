Политолог объяснил невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

По мнению немецкого политолога Александра Рара, вступление Украины в Евросоюз или НАТО невозможно, поскольку такая интеграция может привести к серьёзному конфликту европейских стран с Россией.

Об этом политолог сказал в интервью YouTube-каналу «Союз блогеров Украины».

«Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского союза или НАТО», — заявил Рар.

По его мнению, вступление Украины в ЕС было возможным 15 лет назад, «когда Евросоюз был сильнее и богаче».

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут», — сообщил Рар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО и ЕС стратегическими целями страны.