Политолог оценил заявление оппозиции Украины о курсе в НАТО и ЕС

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление представителя украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о том, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.

«Очевидно, что все стремления к евроинтеграции, к вступлению в НАТО невыполнимы не только с точки зрения самого украинского государства, но и с точки зрения этих институций. Ни в ЕС, ни на европейском рынке, ни в НАТО Киев не ждут — и говорят об этом прямо. Для выполнения разных эпизодических задач в плане противодействия России для Украины, возможно, придумают какой-то новый статус, но страна не будет полностью интегрирована в организации», — считает эксперт.

Асафов также отметил, что стремление украинского государства в Евросоюз и НАТО можно назвать бутафорией.

По словам эксперта, курс на евроинтеграцию стал для Киева «скорее идеологической целью».

«Нужна какая-то красивая история, а вступление в НАТО для противодействия «страшной России» похоже на какую-то политическую цель. Но на деле это всё ширма для политической элиты, которая занимается личным обогащением. В данном случае Кива прав», — заключил он.

Ранее Кива заявил, что курс Киева в Евросоюз и НАТО является бутафорией.