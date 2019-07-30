На Украине оценили последствия «политических экспериментов» для страны

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Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NEWSONE рассказал о возможных последствиях «политических экспериментов» для Украины.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере?» — приводит слова политика РИА Новости.

По его мнению, к власти в стране приходят люди без опыта и образования. При этом Кива выразил надежду, что в Верховную раду придут «новые люди».

«Когда я слышу «реформа» или «эксперимент», мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить», — добавил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.

Также в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сообщили о планах политсилы реформировать административное устройство в стране. В частности, планируется создать префектуры вместо областных администраций.

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