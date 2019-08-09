В «Слуге народа» заявили о необходимости выполнения Минских соглашений

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал в интервью «112 Украина».

«О чём можно сегодня с уверенностью говорить, так это о том, что мы должны двигаться в рамках минских договорённостей. Мы от этого не можем отойти... Это и прекращение огня, и отведение вооружения. К сожалению, это точечно, но надо к этому стремиться и эту практику распространять на всю линию разграничения», — сказал он.

Вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос касательно утверждения особого статуса Донбасса.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Вместе с тем в июне он сказал, что не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском, хотя Минские соглашения обязывают начать подобные переговоры.

При этом в апреле, ещё будучи кандидатом в президенты Украины, Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу и амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях на востоке страны, хотя и эти пункты являются обязательными для выполнения в рамках Минских соглашений.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.