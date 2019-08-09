В кабмине сообщили о подготовке встречи Медведева и Румаса в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев может встретиться с белорусским коллегой Сергеем Румасом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате для обсуждения двустороннего взаимодействия, в том числе реализации договора о создании Союзного государства.

Об этом заявил первый заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько.

«В Чолпон-Ате прорабатывается встреча Дмитрия Медведева и Сергея Румаса для обсуждения актуальных вопросов... хода работы над программой действий по реализации положений договора о создании Союзного государства», — цитирует представителя правительства РИА Новости.

Он также отметил, что «ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — RT) и Союзное государство гармонично дополняют друг друга».

«Позитивный опыт взаимодействия может подтолкнуть других партнёров к дальнейшему углублению сотрудничества», — добавил представитель кабмина.

По его словам, Россия и Белоруссия часто «выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив».

В июле белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину снять все вопросы в двусторонних отношениях к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года.