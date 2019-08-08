Сторонники Атамбаева отпустили захваченных бойцов спецназа

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили захваченных во время штурма его резиденции спецназовцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб экс-главы государства.

«За ними так никто и не пришёл, поэтому мы сами проводили их к их коллегам», — сказали там.

7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. По последним данным, в результате штурма пострадали 52 человека, один погиб.

Шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники. В Минздраве заявили, что их состояние средней тяжести.

Задержать экс-президента не удалось. Атамбаев заявил, что намерен провести митинг в Бишкеке.