В Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности
«8 августа утром... президент Сооронбай Жээнбеков проведёт заседание Совета безопасности Кыргызской Республики», — указывается в сообщении.
7 августа сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.
По последней информации, во время штурма резиденции Атамбаева ранения получили 36 человек. Один сотрудник спецназа скончался.
В связи со сложившейся в Киргизии ситуацией президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.