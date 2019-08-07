В Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности

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Заседание Совета безопасности Киргизии состоится 8 августа в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.
В Киргизии 8 августа состоится заседание Совета безопасности

«8 августа утром... президент Сооронбай Жээнбеков проведёт заседание Совета безопасности Кыргызской Республики», — указывается в сообщении.

7 августа сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. 

По последней информации, во время штурма резиденции Атамбаева ранения получили 36 человек. Один сотрудник спецназа скончался.

В связи со сложившейся в Киргизии ситуацией президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и отправился в Бишкек.

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