Советник Атамбаева отрицает сообщения о задержании экс-президента

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится в своём доме в селе Кой-Таш, задержать его не смогли, сообщил его советник Фарид Ниязов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, дочь Атамбаева Алия Шагиева также заявляет, что её отец находится в Кой-Таше.

«Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности, — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», — написала она в Instagram.

Как рассказали в штабе Атамбаева, часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам экс-президента Киргизии после попытки его захватить.

«Часть силовиков, которые были в доме и штурмовали его, сдались нашим сторонникам. Их вывели из дома», — рассказали РИА Новости в штабе.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.

Позднее милиция Киргизии сообщила о задержании Атамбаева.