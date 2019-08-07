Около 10 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб экс-президента.
Как указывает информационное агентство 24.kg, пострадавших в ходе штурма уже начали выпускать с территории дома Атамбаева.
Уточняется, что спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.
Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.