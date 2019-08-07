Около 10 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

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Около десяти человек пострадали при штурме правоохранительными органами резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Около 10 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб экс-президента.

Как указывает информационное агентство 24.kg, пострадавших в ходе штурма уже начали выпускать с территории дома Атамбаева. 

Уточняется, что спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.

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