Около 10 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около десяти человек пострадали при штурме правоохранительными органами резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб экс-президента.

Как указывает информационное агентство 24.kg, пострадавших в ходе штурма уже начали выпускать с территории дома Атамбаева.

Уточняется, что спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию Атамбаева, при этом сторонники экс-главы государства пытаются помешать сотрудникам правоохранительных органов попасть на территорию его дома.