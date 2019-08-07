Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

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Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
  • РИА Новости

«Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан освобождён от должности главы администрации президента Украины», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера. 

Отмечается, что петицию подписали более 25 тыс. граждан Украины. 

3 августа Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент

В мае другая петиция об отставке Богдана также набрала необходимое количество подписей для рассмотрения. 

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