Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.

«Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан освобождён от должности главы администрации президента Украины», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Отмечается, что петицию подписали более 25 тыс. граждан Украины.

3 августа Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент.

В мае другая петиция об отставке Богдана также набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.