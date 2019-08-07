Канадская журналистка: западные СМИ игнорируют дело Вышинского
- РИА Новости
Об этом она сказала в интервью РИА Новости.
«Нет никаких причин, кроме политических, чтобы удерживать Вышинского в тюрьме. Он является политическим заключённым. Если бы западные СМИ писали об этом деле, то удалось бы оказать какое-то влияние на власти Украины, и он был бы освобождён», — отметила она.
Вместе с тем Барлетт добавила, что западные СМИ игнорируют не только эту ситуацию, но и факты гибели многих независимых журналистов, в том числе в Сирии, где их убивают террористы.
Ранее Подольский суд Киева не стал менять меру пресечения Вышинскому и продлил его арест до 19 сентября. Защита руководителя портала «РИА Новости Украина» заявила о намерении обжаловать решение суда.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором продление ареста Вышинскому.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
Подробнее — в материале RT.