Эксперт прокомментировал заявление Киева о поставках дизтоплива из России

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Эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса о поставках дизельного топлива из России.
Эксперт прокомментировал заявление Киева о поставках дизтоплива из России
  • РИА Новости

«Скорее всего, розничные цены на бензин и дизель на Украине увеличатся в самое ближайшее время, поскольку спецпошлины будут отражены в конечной цене. Действительно, основным поставщиком дизеля на Украину оставались российские компании. Теперь их свободный объём будет переориентирован на другие рынки», — сказал Гордеев.

По его мнению, на Украине продолжат поиск альтернативы, но она в любом случае обойдётся достаточно дорого.

Ранее Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

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