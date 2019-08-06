Эксперт прокомментировал заявление Киева о поставках дизтоплива из России
- РИА Новости
«Скорее всего, розничные цены на бензин и дизель на Украине увеличатся в самое ближайшее время, поскольку спецпошлины будут отражены в конечной цене. Действительно, основным поставщиком дизеля на Украину оставались российские компании. Теперь их свободный объём будет переориентирован на другие рынки», — сказал Гордеев.
По его мнению, на Украине продолжат поиск альтернативы, но она в любом случае обойдётся достаточно дорого.
Ранее Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.
18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.