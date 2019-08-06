На Украине предложили принять закон о работе СМИ в условиях войны

Будущий депутат Верховной рады от украинской партии «Слуга народа» Сергей Швец предложил принять закон, определяющий правила работы СМИ в условиях войны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это всё несистемный подход… Есть у меня такая идея (подготовить законопроект). И всё это надо сделать в короткий срок», — сказал он.

По его словам, при подготовке законопроекта необходимо изучить мнение граждан: согласны ли они на ограничение информации в условиях войны, а «если согласны, то в какой мере».

Ранее представитель «Слуги народа» Богдан Яременко выступил за введение уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.