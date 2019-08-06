На Украине планируют затопить шахту из-за долгов

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что из-за накопленных долгов 7 августа может быть затоплена шахта «Южнодонбасская №1».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала августа шахта работала только в режиме жизнеобеспечения, поэтому уголь на ней не добывался.

«Рудник обесточен из-за долгов за предварительно потреблённую электроэнергию... Если сегодня до 18:00 не будет решён вопрос о погашении задолженности, рудник 7 августа будет полностью отключён от энергоснабжения, и это приведёт к его затоплению», — отметил он.

Ранее работники шахты «Кураховская» в Донецкой области заявили о намерении поехать в Киев с требованием выплаты им долгов по заработной плате.

В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.

В июле рабочие в Луганской области отказались подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты. Таким образом они пытались спасти своё предприятие от затопления.