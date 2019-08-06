На Украине планируют затопить шахту из-за долгов
- ©Михайло Волинець
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, с начала августа шахта работала только в режиме жизнеобеспечения, поэтому уголь на ней не добывался.
«Рудник обесточен из-за долгов за предварительно потреблённую электроэнергию... Если сегодня до 18:00 не будет решён вопрос о погашении задолженности, рудник 7 августа будет полностью отключён от энергоснабжения, и это приведёт к его затоплению», — отметил он.
Ранее работники шахты «Кураховская» в Донецкой области заявили о намерении поехать в Киев с требованием выплаты им долгов по заработной плате.
В августе сообщалось, что на шахтах государственного предприятия «Торецкуголь» в Донецкой области была отключена электроэнергия.
В июле рабочие в Луганской области отказались подниматься на поверхность в знак протеста против обесточивания шахты. Таким образом они пытались спасти своё предприятие от затопления.