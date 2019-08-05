В Совфеде оценили идею создания в Раде комитета по Донбассу

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержать петицию о создании в Раде комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
В Совфеде оценили идею создания в Раде комитета по Донбассу
  • © sf_press / Flickr

«Идея абсолютно верная, потому что вопрос урегулирования в Донбассе должны решать украинский парламент и президент. Именно из-за их позиции возникла такая ситуация. Создать комитет необходимо. «Оппозиционная платформа — За жизнь» — единственная партия, которая поняла, что вопрос Донбасса решается не в Париже, Вашингтоне или Берлине, а именно в Киеве. Необходимо садиться за стол переговоров с гражданами и властью ДНР и ЛНР», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что из-за вынесения на повестку вопроса о создании комиссии на партию Медведчука могут оказывать давление.

«Виктор Медведчук — разумно мыслящий человек, он понимает, что проблему необходимо решать. Это хорошая тенденция», — сказал сенатор.

Ранее «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить