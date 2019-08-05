Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В июле Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал данную резолюцию «попыткой продолжить конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси».