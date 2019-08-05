Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи

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Президент России Владимир Путин и лидер Абхазии Рауль Хаджимба в ходе переговоров в Сочи 6 августа обсудят расширение двустороннего социально-экономического сотрудничества.
Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В июле Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал данную резолюцию «попыткой продолжить конфликт, который возник не по вине России в Тбилиси».

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