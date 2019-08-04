Климкин предсказал эмиграцию половины украинцев за границу

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Глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с ветеранами войны в Донбассе выразил мнение, что через несколько лет половина граждан страны эмигрирует в зарубежные страны.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — цитирует министра портал «Обозреватель».

Он также отметил, что «украинские мозги» нужны всем европейским странам.

«Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы — это всегда плюс и никаких минусов», — заявил он.

При этом Климкин подчеркнул, что Украина не стремится «превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС».

По его словам, украинцы остаются главной ценностью страны и важно заботиться об их благосостоянии.

«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что почти 70% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский союз.

В июне Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году. 

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