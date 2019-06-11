Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, чтобы вступить в альянс к 2025 году, Украина давно должна была начать переговоры с ЕС.

Более того, по мнению Климкина, присоединение к Евросоюзу не произойдёт и через 10 лет.

«Кто-то слышал, что за 10 лет — уже реальнее, но всё ещё глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра», — добавил он.

При этом Климкин выразил уверенность, что данное событие рано или поздно состоится.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о высокой вероятности вступления Украины в Евросоюз в 2025—2027 годах.