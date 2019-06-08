Спикер Рады дал прогноз по вступлению Украины в ЕС

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина имеет большой шанс вступить в Евросоюз в 2025—2027 году,

Как сообщает УНИАН, Парубий подписал резолюцию по итогам проведения десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Украина — Литва — Польша.

«Этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути к ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025 по 2027 год будет председательствовать Литва», — заявил Парубий.

Он отметил, что «в этот период есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз».



Ранее глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции сообщил, что в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским они обсудили проведение саммита ЕС — Украина.