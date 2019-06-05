Туск и Зеленский обсудили предстоящий саммит ЕС — Украина

Глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции сообщил, что в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским они обсудили проведение саммита ЕС — Украина.

«Мы обсудили проведение следующего саммита. Он определит наши приоритеты на предстоящие годы», — цитирует Туска ТАСС.

Саммит должен пройти в Киеве в июле.

Ранее в администрации президента Украины заявили, что Зеленский намерен встретиться с Туском и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини с целью обсуждения ситуации в Донбассе.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.