Туск и Зеленский обсудили предстоящий саммит ЕС — Украина
- Reuters
«Мы обсудили проведение следующего саммита. Он определит наши приоритеты на предстоящие годы», — цитирует Туска ТАСС.
Саммит должен пройти в Киеве в июле.
Ранее в администрации президента Украины заявили, что Зеленский намерен встретиться с Туском и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини с целью обсуждения ситуации в Донбассе.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.