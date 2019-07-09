Почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС

Согласно данным социологического исследования, почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на социологическое исследование, проведённое по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

«Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу», — сказал директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования в Киеве во вторник.

В июне 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году.