Почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС

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Согласно данным социологического исследования, почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский союз.
Почти 70% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на социологическое исследование, проведённое по заказу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. 

«Сегодня 69% украинцев готовы и поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого и 18% не смогли определиться со своей позицией по этому вопросу», — сказал директор Центра стратегического развития территорий Андрей Орлов в ходе презентации исследования в Киеве во вторник.

В июне 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может вступить в ЕС примерно к 2035 году. 

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