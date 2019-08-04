В ДНР заявили о миномётном ударе ВСУ по посёлку в Горловке
Об этом пишет Донецкое агентство новостей.
«В 19:40 подразделения ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено шесть мин калибра 82 мм», — указали в СЦКК.
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