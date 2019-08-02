В ОБСЕ назвали число нарушений «хлебного перемирия» в Донбассе

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ опубликовала отчёт, в котором названо число нарушений «хлебного перемирия» в Донбассе.
В ОБСЕ назвали число нарушений «хлебного перемирия» в Донбассе
  • РИА Новости

Отмечается, что сначала режима прекращения огня, который согласовала трёхсторонняя контактная группа, миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. фактов нарушения перемирия.

«Миссия зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня...  Более 75% нарушений режима тишины зафиксировано в первые шесть дней отчётного периода до того, как заявление о подтверждении приверженности прекращению огня вступило в силу», — указывается в документе.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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