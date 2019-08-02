В ОБСЕ назвали число нарушений «хлебного перемирия» в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ опубликовала отчёт, в котором названо число нарушений «хлебного перемирия» в Донбассе.

Отмечается, что сначала режима прекращения огня, который согласовала трёхсторонняя контактная группа, миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. фактов нарушения перемирия.

«Миссия зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня... Более 75% нарушений режима тишины зафиксировано в первые шесть дней отчётного периода до того, как заявление о подтверждении приверженности прекращению огня вступило в силу», — указывается в документе.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.