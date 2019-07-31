В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики разместили танки и миномёты в районе населённого пункта Золотое.

«В районе населённого пункта Золотое-4 зафиксировано прибытие двух танков Т-72», — цитирует Луганский информационный центр Филипоненко.

Он также сообщил, что «в этом районе выявлены новые позиции трёх расчётов 82-мм миномётов, расположенных на территории жилого домовладения».

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