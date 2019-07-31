В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе
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«В районе населённого пункта Золотое-4 зафиксировано прибытие двух танков Т-72», — цитирует Луганский информационный центр Филипоненко.
Он также сообщил, что «в этом районе выявлены новые позиции трёх расчётов 82-мм миномётов, расположенных на территории жилого домовладения».
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21-го числа.
Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.