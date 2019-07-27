В ЛНР обвинили пьяных бойцов ВСУ в обстреле жилых домов в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Боевики 25-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили миномётный обстрел жилых районов населённого пункта Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома», — сказал он.
По его словам, в результате произошедшего никто не погиб, так как в момент обстрела в зданиях никого не было.
«Возмущённые жители населённого пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли», — добавил Осадчий.
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