В ЛНР обвинили пьяных бойцов ВСУ в обстреле жилых домов в Донбассе

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что пьяные солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли из миномётов село Дмитровка в Донбассе.
В ЛНР обвинили пьяных бойцов ВСУ в обстреле жилых домов в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Боевики 25-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили миномётный обстрел жилых районов населённого пункта Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома», — сказал он. 

По его словам, в результате произошедшего никто не погиб, так как в момент обстрела в зданиях никого не было.

«Возмущённые жители населённого пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли», — добавил Осадчий.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21-го числа. 

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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