Стала известна зарплата Зеленского на посту президента

Лидер Украины Владимир Зеленский получает 28 тыс. гривен в месяц до вычета налогов, как и экс-президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Государственное управление по делам главы государства.

В частности, в июне зарплата украинского президента составила 28 тыс. гривен, из которых было вычтено 5460 гривен в счёт налогов.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено», — говорится в ответе, предоставленном телеканалу.

Как отмечает «Громадське», согласно представленной Порошенко декларации о доходах за 2018 год, его зарплата составила 336 тыс. гривен в год, то есть 28 тыс гривен в месяц.

В конце июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).