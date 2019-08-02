Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Рады
- Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что данный шаг связан с тем, что в суд поступила жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу.
В обоснование жалобы заявитель отметил, что 5 июля подал заявление в ведомство о совершении Парубием уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 УК Украины («Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя»). При этом, по его словам, в ГБР не зарегистрировали уголовное производство.
Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.