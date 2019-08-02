Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Рады

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыть уголовное производство по факту возможного препятствования спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что данный шаг связан с тем, что в суд поступила жалоба на бездействие следователя ГБР по этому делу.

В обоснование жалобы заявитель отметил, что 5 июля подал заявление в ведомство о совершении Парубием уголовного преступления по ч. 4 ст. 157 УК Украины («Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя»). При этом, по его словам, в ГБР не зарегистрировали уголовное производство.

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.