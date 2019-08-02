Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — сказала она в беседе с изданием «Новое время».

По мнению Райс, Киеву в настоящее время «будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения плана действий по членству в НАТО».

Вместе с этим она отметила, что «это не значит, что Украина не может приблизиться к НАТО», даже без формального соглашения.

«Комиссия Украина — НАТО должна максимально увеличить количество таких вещей, как работа НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах», — добавила экс-госсекретарь.

Ранее руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что курс на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС «остаётся неизменным».

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