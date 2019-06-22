Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными

Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.

Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В Минобороны заявили, что такое решение принято с целью «своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооружённой военной агрессии против Украины и возможных военных действий в регионах Чёрного и Балтийского морей».

«Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР Минобороны Украины и НАТО», — цитирует сообщение телеканал NewsOne.

Ранее палата представителей США одобрила предоставление материальной помощи Украине почти на $700 млн.