Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн
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«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В частности, проектами предусмотрено выделение средств из бюджета Пентагона в объёме $250 млн на обеспечение безопасности на Украине.
При этом $50 млн из этой суммы предлагается использовать исключительно для поставки в страну летального оружия оборонного характера.
Кроме того, Госдепартамент, Агентство США по международному развитию и смежные ведомства выделят Украине средства в объёме $445,7 млн в рамках программы «Международное военное финансирование».
Ожидается, что проекты будут одобрены сенатом, после чего конгресс предоставит окончательную редакцию на подпись президенту США Дональду Трампу.
Ранее украинское посольство в США сообщало о планах Вашингтона сделать Украину главным военно-политическим союзником вне НАТО.