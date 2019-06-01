Киев сообщил о планах США признать Украину главным союзником вне НАТО

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Украинское посольство в США сообщило, что в Конгрессе представлен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного «военно-политического союзника» Вашингтона вне НАТО.
Киев сообщил о планах США признать Украину главным союзником вне НАТО
  • Reuters

«Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Также документ подразумевает передачу вооружений и продажу летальных оборонных средств ВСУ, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.

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